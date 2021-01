[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 20일 어린이보호구역내 교통안전 실천문화 장착을 위해 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여했다.

이번 챌린지는 최근 보호구역내 어린이 사망사고 발생으로 교통안전에 대한 사회적 관심이 집중됨에 따라 생활 속에서 실천할 수 있는 안전 키워드를 널리 알리기 위해 마련됐다.

구는 지역내 음성안내 시스템 ‘스마트횡단보도’와 학교 주변 어린이 보행자를 위한 ‘노란발자국’ 등 보행안전을 위한 시스템을 운영하고 있다.

조광한 남양주 시장에 이어 캠페인에 참여한 정순균 강남구청장은 “대한민국 제1의 도시답게 ‘모두가 안전한 품격 강남’으로 거듭날 수 있도록 약속하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr