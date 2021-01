[포토] 장난감 빌려주는 박성수 송파구청장

20일 서울 송파구 오금동 송파구육아종합지원센터에서 박성수 송파구청장이 시민에게 장난감을 대여해주고 있다. 송파구는 코로나19 장기화에 따른 '워크 스루'(보행) 장난감 대여 서비스를 운영한다. 인터넷으로 예약 신청한 뒤 찾아가면 되고, 송파구 장난감도서관 회원이면 한 번에 2개까지 빌릴 수 있다./김현민 기자 kimhyun81@

