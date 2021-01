김진애 "안철수, 알량한 인지도로 보수야당 세력 삼키려"

[아시아경제 박준이 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 김진애 열린민주당 의원이 안철수 국민의당 대표를 향해 "'안동설(세상은 안철수 중심으로 돈다)'에서 한치도 벗어나지 않는 것"이라고 비판했다.

김 의원은 20일 오전 자신의 페이스북을 통해 "알량한 인지도 지지율로 날로 보수야당 세력 삼키려는 안철수"라고 했다. 김 의원은 지난 6일 아시아경제와의 인터뷰에서 "토론회 한 번만 하면 안철수 신기루는 없어진다"고 말한 바 있다.

김 의원은 "안 대표가 국민의힘 서울시장 경선에 단독으로 들어가겠다고 하자 김종인 비대위원장이 단칼에 잘랐다"며 "타당의 당헌을 제대로 들여다보지도 않고 공직선거법을 살펴보지도 않는다"고 지적했다.

그러면서 "김진애는 오직 마음 속으로부터 신뢰를 쌓으려 노력한다"며 "어디까지나 공정하고 성의 있게 각 정당들의 입장을 고려하면서 열린민주당 경선과 그 이후 단일화, 본선거 준비에 임하고 있다"고 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr