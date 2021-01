순천시, 가정용 친환경 저녹스 보일러 설치 지원

미세먼지 저감 · 난방비 절감, 일석이조 효과

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 미세먼저 저감과 대기질을 개선해 쾌적하고 안전한 생활환경 조성을 위해 가정용 저녹스(친환경) 보일러 설치를 지원한다고 19일 밝혔다.

저녹스 보일러는 일반보일러에 비해 미세먼지의 주범인 질소산화물(NOx) 발생량이 88% 적고, 열효율도 12% 더 좋아 난방비도 절감할 수 있는 한국환경산업기술원의 환경표지인증을 받은 보일러다.

순천시는 올해 1000대 이상의 저녹스 보일러 설치를 지원할 계획으로 일반가정은 1대당 20만원, 취약계층은 1대당 60만원을 지원한다. 신청기간은 오는 11월 30일까지 선착순 지원하며 예산 소진시 조기에 마감될 수 있다.

저녹스 보일러 (교체)설치를 원하는 세대는 관련서류를 구비해 보일러 설치업체(대리점)에 신청하면 된다.

다만 저녹스 보일러는 LNG(도시가스)를 사용하고, 응축수가 발생해 응축수 배관 설치가 불가능한 장소에는 설치가 제한될 수 있어 설치가능여부를 미리 확인해야 한다.

순천시 관계자는 “저녹스 보일러는 미세먼지 발생을 줄이고 난방비까지 절감할 수 있는 일석이조의 효과를 누릴 수 있다.”면서 “미래세대에 깨끗하고 안전한 환경을 물려줄 수 있도록 많은 시민들의 관심과 참여를 부탁드린다.”고 전했다.

