보성군, 여성 청소년 보건 위생용품 지원

올해 고등학교 시범 운영…2022년 중학생까지 확대

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 올해 관내 고등학생 모든 여성·청소년에게 보건 위생용품을 지원할 계획이라고 19일 밝혔다.

여성 청소년의 건강한 성장과 보편적 복지를 제공하고자 현행 저소득 여성·청소년(11세~18세)에게만 지원하던 위생용품을 일반 고등학교 여학생까지 확대 시행한다.

사업은 오는 5월부터 시범적으로 운영될 예정이며, 지원 금액은 1인당 매월 11500원으로 연간 138000원이다. 한 번 신청하면 만18세까지 지속해서 혜택을 받을 수 있다.

현행 ‘저소득층 여성·청소년 보건위생 용품(생리대) 바우처 지원’을 받고 있으면 중복 수혜가 불가하다.

현재 보성군은 지원 사업 시행을 위해 조례 개정을 준비하고 있으며, 조례 개정을 마치면 5월부터 관내 6개교 고등학교에서 시범 운행한 후 2022년에는 중학교까지 확대 시행할 계획이다.

군 관계자는 “여성 청소년들이 보건 위생용품 때문에 매월 고민하지 않고, 건강한 삶을 누릴 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박천석 기자 kyy5325@asiae.co.kr