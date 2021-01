SK매직, 브랜드대상 수상 기념 렌탈료 20% 할인 이벤트

직수 정수기·식기세척기 등 총 20개 제품 렌탈료 20% 할인

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 ‘제22회 대한민국브랜드대상’ 대통령상 수상을 기념해 21일까지 ‘SK매직몰’에서 고객 감사 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

‘대한민국브랜드대상’은 산업통상자원부가 주최하고 산업정책연구원(IPS)이 주관하는 국내 유일의 브랜드 관련 정부 포상 제도다. 앞서 SK매직은 체계적, 선진적 브랜드 경영에 대한 성과를 인정 받아 최고상인 대통령상을 수상했다.

SK매직은 대통령상 수상을 기념해 19일부터 사흘간 렌탈료 할인 이벤트를 전개한다. 정수기, 공기청정기, 식기세척기, 인덕션, 안마의자, 비데, 의류건조기 등 7개 제품군, 총 20개의 인기 제품을 월 렌탈료 20% 할인된 가격에 제공한다.

최근 세계 최대 가전전시회인 ‘2021 소비자가전쇼(CES?Consumer Electronics Show)’에서 CES혁신상을 수상한 자가관리형 정수기 ‘스스로 직수 정수기’와 지난해 CES혁신상을 수상한 트리플케어 식기세척기를 비롯해 3분에 1대 판매될 만큼 선풍적인 인기를 얻고 있는 ‘올클린 공기청정기’ 등 총 20개 제품을 월 렌탈료 20% 할인된 가격에 선보인다고 SK매직 측은 설명했다.

SK매직 관계자는 “국내 최고 권위인 대한민국브랜드대상의 최고상인 대통령상 수상을 기념하고 고객 성원에 보답하기 위해 할인 이벤트를 마련하게 됐다”며 “앞으로도 고객 가치를 최우선으로 브랜드 가치를 더욱 높여 국민에게 더욱 사랑받는 브랜드로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

