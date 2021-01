큐캐피탈파트너스, 박채윤 영입 ‘골프단 창단’

한국 토종 PEF(경영참여형사모집합투자기구) 큐캐피탈파트너스가 프로골프단을 창단했다.

18일 경기도 광주 큐로골프장에서 황희연 대표와 박채윤(27) 등 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수들이 참석한 가운데 새로운 골프단 출범을 알렸다. 박채윤은 메이저 1승을 포함해 통산 2승을 올린 선수다. 정규투어 멤버 황정미(22)와 유효주(24), 드림(2부)투어를 뛰는 국가대표 출신 마다솜 (22) 등 총 4명이다. 2002년 부산아시안게임 여자대표팀 코치를 맡았던 오세욱이 단장이다.

황 대표는 "KLPGA투어를 대표하는 우수한 선수들로 골프단을 만들게 돼 기쁘다"며 "선수들의 활약을 통해 ‘코로나19’로 지친 국민들께 희망과 극복의 메시지가 전달되길 기대한다"고 했다. 큐캐피탈파트너스는 바이오, IT, 패션, F&B 유통, 엔터테인먼트 등 다양한 사업을 전개하고 있는 큐로그룹의 40여 계열사 중 하나다. 서울제약과 노랑푸드(노랑통닭), 큐로골프장 등이 대표적인 회사다.