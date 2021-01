[e공시 눈에 띄네]코스피-18일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 풍산홀딩스=보통주 1주당 0.5주 신주 배정 무상증자 결정

◆ 삼부토건=한국토지주택공사와 187억원 규모 안양관양 관악로 우회도로 개설 공사 계약 체결

◆ 현대글로비스=특수관계인 현대차증권에서 특정금전신탁(MMT) 500억원 규모 매수

◆ 신풍제약=구본석 사외이사 중도퇴임

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr