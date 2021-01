[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장은 15일 중랑천 녹천교 주변 노후시설 및 물놀이장·농구장 등의 설치·정비공사 현장점검을 진행했다.

도봉구는 동부간선도로 확장공사로 인해 제대로 정비가 되지 이루어지지 않았던 중랑천 녹천교 주변에 물놀이장, 휴게 광장, 농구장, 족구장 등을 새롭게 단장하는 한편, 자전거도로 및 산책로를 재배치해 기존 이용 주민들의 불편함을 없도록 했다.

현장을 둘러본 이동진 도봉구청장은 “물놀이 시설은 특히나 어린이들의 이용이 대부분인 만큼 수질관리와 안전에 각별히 신경써야 할 것”이라며“여름철 주민 이용이 급증할 것을 대비해 탈의실, 화장실도 마련해 이용에 불편이 없도록 해달라”고 당부했다.

또 “코로나19 방역조치에 따라 중랑천에 마련된 생활체육시설물 등에 대한 점검과 소독약 배치에도 신경써달라”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr