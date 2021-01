미(美)를 택하고 생(生)을 포기했던 과거의 패션아이템



[아시아경제 이진경 기자] 더 아름답고 매력적이고 싶은 욕망은 지금까지 많은 패션아이템을 탄생시켰습니다. 하지만 시대별로 지나친 아름다움 추구는 오히려 사람들에게 고통을 안기고 수많은 목숨을 빼앗기도 했습니다. 이번 시간엔 역사 속 생명을 위협할 만큼 위험한 패션 아이템들은 어떤 것들이 있었는지 알아보도록 하겠습니다.

