[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 15일 오후 3시 구청장실에서 열린 사회복지법인 수암장학재단 따뜻한 겨울나기 성금 전달식에 참석했다.

이날 수암장학재단은 소외계층에게 희망을 전달하고 싶다며 라면 1200박스(금 1070만원 상당)를 전달했다.

전달식은 오승록 구청장과 운산 수암산 주지스님, 금륜 임형규 이사장, 금산 임종환 후훤회장, 춘광 이상호 사무총장, 금강 유화석 총무이사 등이 참석한 가운데 물품전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “매년 지원해 주시는 덕분에 많은 어려운 이웃들이 도움을 받고 있다”며 “전해주신 라면이 꼭 필요한 분들에게 전달될 수 있도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

