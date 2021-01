[인사] 경남 양산시(4~5급)

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자]

<2021년 상반기 정기인사 관리자 발령 사항>

◇4급 승진

▲ 조이수 개발주택국장 ▲김재근 웅상출장소장 ▲김철문 행정지원국 행정과(교육파견)

◇4급 전보

▲안종학 복지문화국장

◇5급 승진

▲윤병권 도시관리과장 직무대리 ▲박영규 농업기술과장 직무대리 ▲박종태 정수과장 직무대리 ▲임선희 중앙동장 직무대리 ▲김경아 삼성동장 직무대리 ▲ 안상일 강서동장 직무대리 ▲나유순 서창동장 직무대리 ▲이용수 덕계동장 직무대리 ▲정윤경 행정과

◇5급 전보

▲심주석 수질관리과장 ▲이두영 자원순환과장 ▲조용주 투자유치과장 ▲김철민 징수과장 ▲김정미 위생과장 ▲김수곤 도로관리과장 ▲이창헌 지역재생과장 ▲김정영 건축과장 ▲김기화 공공시설과장 ▲손정일 보건행정과장 ▲정계영 건강증진과장 ▲안갑숙 웅산보건지소장 ▲우현주 농정과장 ▲정영도 동물보호과장 ▲박호진 차량등록사업소장 ▲장병조 시립도서관장 ▲김종덕 주민생활지원과장 ▲정선화 총무과장 ▲최기주 원동면장 ▲박진영 기획행정전문위원

