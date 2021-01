동거남의 3살 딸 학대치사 30대 징역 10년…"뇌사상태서 비참하게 생 마감"

[아시아경제 박혜숙 기자] 동거남의 3살된 딸을 둔기로 때려 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성이 중형을 선고받고 법정구속됐다.

인천지법 형사13부(부장판사 고은설)는 15일 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 기소된 A(35·여)씨에게 징역 10년을 선고했다. 또 120시간의 아동학대 치료 프로그램 이수를 명령하고 10년간 아동 관련 기관에 취업하지 못하도록 제한했다.

재판부는 "피고인은 자신을 '엄마'라고 부르던 만 3세의 어린 피해자를 때려 숨지게 했다"며 "피해자는 뇌사 상태에 빠졌다가 짧을 생을 비참하게 마감했다"고밝혔다.

이어 "피해자의 친부가 극심한 정신적 고통을 호소하며 엄벌을 원한는 탄원서를 제출했다"며 "피고인이 수사기관과 법정에서 책임을 회피하고 진솔하게 진술하지 않은 점도 고려했다"고 덧붙였다.

다만 "과거에 형사처벌을 받은 전력이 없는 초범이고 아동학대치사죄의 양형 권고 기준이 (가중 요소가 있을 경우)징역 6∼10년인 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했다.

앞서 검찰은 "둔기로 어린 피해자를 때리는 등 범행 방법이 잔인하다"며 A씨에게 징역 20년을 구형했다.

A씨는 2019년 1월 경기 광주시 자택에서 동거남의 딸 B(3)양의 머리를 둔기로 여러차례 때려 숨지게 한 혐의 등으로 기소됐다. B양은 두개골이 부러진 뒤 경막하 출혈로 뇌사상태에 빠졌다가 한 달가량 뒤인 같은해 2월 26일에 숨졌다.

A씨는 범행 1시간 30분 전에 '또 X맞았음. 사전에 경고했는데. 밀어던졌음. 티 안 나게 귓방망이 한 대 맞음'이라는 내용의 카카오톡 메시지를 지인에게 보낸 것으로 확인됐다.

그는 B양이 '장난감을 정리하지 않는다'거나 '애완견을 쫓아가 괴롭혔다'는 이유로 가슴을 세게 밀쳐 바닥에 부딪히게 하거나 손으로 반복해서 폭행한 것으로 조사됐다.

A씨는 재판 과정에서 학대 사실은 인정하면서도 '치사' 혐의는 전면 부인해왔다.

그는 변호인을 통해 "학대와 피해자의 사망 사이에 인과관계가 없고 학대할 당시 피해자의 사망을 예견할 수 없었다"고 주장했다.

그러나 피해자를 치료한 신경외과 전문의나 부검의 등은 "(피해자에게서 나타난) 두개골 분쇄 골절은 상당히 강한 충격에 의해서 나타난다"거나 "봉이나 죽도 등을 이용해 끌어치는 타격으로 강한 외력이 있어야 가능하다"고 재판부에 의견을 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr