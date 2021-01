삼성전자, 이시간 주가 -1.34%.... 최근 5일 개인 3296만 3820주 순매수

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,600 전일대비 1,100 등락률 -1.23% 거래량 22,347,533 전일가 89,700 2021.01.15 12:42 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다배터리 ‘숨은주역’ 삼성과 LG에 납품한다!! 아직 급등 전!!바이든 정부 출범 D-5…산업별 국내 기업 대응은? close 는 15일 오후 12시 30분 현재 전일보다 1.34% 내린 8만 8500원에 거래되고 있다. 거래량은 2188만 5156주로 전일 거래량 대비 84.36% 수준이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,600 전일대비 1,100 등락률 -1.23% 거래량 22,347,533 전일가 89,700 2021.01.15 12:42 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다배터리 ‘숨은주역’ 삼성과 LG에 납품한다!! 아직 급등 전!!바이든 정부 출범 D-5…산업별 국내 기업 대응은? close 는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.

1월 12일 현대차증권의 노근창, 박찬호 연구원은 '동사는 금번 1월14일 Galaxy S21을 공개할 예정이며, 1월말부터 판매를 시작하면서 Sell In 기준으로 전작 대비 출하량 증가가 예상되며, 스마트폰 ASP와 디스플레이 및 반도체 부문 실적 개선에 기여할 것으로 보임. 특히,S21은 LP DDR5와 96Gb 제품 비중이 높아질 경우 LP DDR4가 주력인 산업 평균 대비 Blended ASP 상승 효과는 클 것으로 보임. 여기에 미국의 Cloud 사업자들로부터 Server DIMM 출하량 증가가 예상됨. '이라며 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,600 전일대비 1,100 등락률 -1.23% 거래량 22,347,533 전일가 89,700 2021.01.15 12:42 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다배터리 ‘숨은주역’ 삼성과 LG에 납품한다!! 아직 급등 전!!바이든 정부 출범 D-5…산업별 국내 기업 대응은? close 의 목표가를 11만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,600 전일대비 1,100 등락률 -1.23% 거래량 22,347,533 전일가 89,700 2021.01.15 12:42 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다배터리 ‘숨은주역’ 삼성과 LG에 납품한다!! 아직 급등 전!!바이든 정부 출범 D-5…산업별 국내 기업 대응은? close 를 3296만 3820주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 112만 1252주 순매도, 3221만 2292주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr