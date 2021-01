이용자 신상 노출 논란에…카카오맵, 즐겨찾기 기본설정 '비공개' 조치

[아시아경제 조슬기나 기자] 카카오 지도 애플리케이션(앱) '카카오맵'을 통해 일부 이용자의 신상을 파악할 수 있다는 논란이 확산하자, 카카오가 즉각 대처에 나섰다.

카카오는 15일 오전 카카오맵 이용자가 즐겨찾기 폴더를 생성할 때 기존 '공개'로 설정돼있던 기본 값(디폴드값)을 '비공개'로 변경 완료했다고 밝혔다.

카카오맵 즐겨찾기는 이용자가 자주 방문하거나 관심 있는 장소의 목록을 만들어 공유할 수 있는 기능이다. 카카오맵에서 즐겨 찾는 장소를 저장하면 폴더 이름을 입력하도록 돼 있는데, 이때 정보 공개 여부를 묻는 항목이 휴대전화 자판에 가려지는 데다 기본 설정이 '공개'로 돼 있어 논란에 휩싸였다. 일례로 거주지나 자녀의 학교, 맛집은 물론, 군부지, 성매매 업소 리스트를 누구나 볼 수 있는 즐겨찾기 목록으로 해둔 이용자도 있었던 것으로 확인된다.

카카오는 당초 즐겨찾는 장소가 개인을 식별할 수 있는 개인정보가 아니라고 판단, 디폴드값을 공개로 설정했었다. 카카오 측은 "즐겨찾기 폴더 생성 시 해당 기능을 명확히 안내하고 있으며 공개·비공개 여부를 설정할 수 있게 하고 있다. (개인정보보호법 위반이 아닌)일반적 기능"이라며 "비공개로 변경을 완료했고 추가로 보완할 부분이 있는지 살펴보고 있다"고 설명했다.

개인정보위원회와 한국인터넷진흥원(KISA)은 카카오의 개인정보보호법 등 관련 법 위반 여부에 대해 확인하고 있다. 개인정보위 측은 "문제의 소지가 없는지 살펴보고 (위법 사안이 발견되면) 조사업무 처리지침에 따라 절차를 밟을 것"이라고 말했다.

