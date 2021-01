'관광객 잃은 힐링스팟' 경주시, 동궁원 패키지 관람 33%까지 할인

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시는 동궁원 내 동궁식물원에서 온라인 통합이용권을 구입하면 최대 33%까지 통큰 할인행사를 시작했다고 15일 밝혔다.

지난해 12월 경주세계자동차박물관과 연계해 온라인 통합이용권 판매를 시작한 경주동궁원은 이번에는 '키덜트뮤지엄'까지 연계한 통합이용권을 출시했다.

온라인 통합이용권을 구매하면 동궁식물원-경주세계자동차박물관 패키지 정상가에서 최대 31%, 동궁식물원-키덜트뮤지엄 패키지 정상가에서는 최대 33%(성인 1만3000원→8700원, 청소년 1만1500원→7900원, 어린이 10,000원→6900원)까지 할인된 금액으로 관람 가능하다.

김차식 동궁원장은 "이번에 판매되는 온라인 통합이용권은 사랑하는 가족과 연인, 친구들과 함께 경주 보문의 주요 관광지 중 2곳을 알차게 관람할 수 있는 상품으로 구성돼 있어 관광객들에게 많은 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 경주동궁원은 지난해부터 이어진 코로나19로 어려운 가운데 LED수국 포토존과 사각 프레임 포토존을 조성하는 등 시민과 관광객의 힐링을 위한 장소를 조성해 특별한 추억을 만들어 주기 위해 다방면으로 노력하고 있다.

