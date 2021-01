[아시아경제 박소연 기자] SK가 설립한 사회적기업과 장애인표준사업장이 새로운 CI(기업이미지)를 도입 변경한다.

SK는 15일 행복나래, 행복커넥트, 행복ICT 등 사명에 '행복'을 사용하면서도, 심볼과 로고 등 CI는 개별적으로 운용해오던 SK의 사회적기업과 장애인표준사업장이 공통 CI를 적용한다고 밝혔다.

새로운 CI '행복로고'는 '사랑과 행복의 씨앗'을 콘셉트로 디자인했다. 작은 씨앗들이 하나 둘 모여 아름다운 꽃 밭과 숲을 이루 듯 사회적 가치 창출과 확산에 대한 의지를 담고 있다.

행복로고는 두가지 버전으로 사회적기업은 사회적가치 창출의 목표지향성을 '종이비행기'로 형상화하고, 장애인표준사업장은 차별없는 세상을 상징하는 '하트' 이미지를 사용했다.

