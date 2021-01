뉴욕증시, 바이든 부양 규모 주목·금리 상승에 하락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 조 바이든 대통령 당선인의 경기 부양 대책 규모에 주목하며 약세로 마감했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 물가 상승을 용인할 의사를 밝히는 등 미 국채 금리 상승 요인이 커지며 시장에 악재로 작용한 모습이다.

14일(현지시간) 다우존스 30 산업 평균지수는 68.95포인트(0.22%) 하락한 3만991.52에, S&P 500 지수는 14.30포인트(0.38%) 떨어진 3795.54에, 나스닥 지수는 16.31포인트(0.12%) 내린 1만3112.64에 장을 마감했다.

이날 증시는 오후까지도 상승세를 유지했지만 장마감을 앞두고 일제히 약세로 돌아섰다.

바이든 당선인이 2조달러에 가까운 부양안을 제시할 것이라는 기대감이 미 국채 금리를 끌어올린 것이 증시 하락으로 이어진 것으로 보인다.

이번 대책에는 2000달러 현금 지급과 중소기업 지원, 주 및 지방정부 보조, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 보급 지원 등이 포함될 것으로 알려졌다.

파월 의장은 앞서 Fed 위원들이 제기한 출구전략을 부인했다. 그는 "금리 인상 시점이 가깝지 않다(no time soon)"면서 "아직 출구를 논할 때가 아니다"라고 강조했다. 그는 "그 시기가 되면 출구에 대해 빠르고 명확하게 전달할 것"이라고 했다.

그의 발언은 물가 상승을 용인하고 금리 인상을 자제하겠다는 입장으로 풀이됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr