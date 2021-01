김사은♥성민, 무대 위 깜짝 '키스 퍼포먼스'(미스트롯2)

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 김사은의 남편 슈퍼주니어 성민이 방송에 깜짝 등장해 '키스 퍼포먼스'로 놀라움을 안겼다.

14일 방송된 TV조선 '미스트롯2'에서 본선 2라운드, 지목한 상대와 대결을 벌이는 '1대 1 데스매치'가 펼쳐졌다.

김사은은 별사랑의 지목으로 무대에 섰다.

김사은은 심수봉 버전으로 '진짜 진짜 좋아해'를 선곡했다.

김사은이 노래하던 중 그의 남편 성민이 갑자기 무대에 등장했고, 두 사람은 농염 커플 댄스를 펼쳤다.

특히 퍼포먼스 끝을 키스로 마무리해 시선을 집중시켰다.

두 사람의 과감한 퍼포먼스에 시청자들은 물론 심사위원들도 깜짝 놀랐다. 참가자 대기실에서도 "애들은 눈 가려"라는 말이 나오는 등 한바탕 소동이 일었다.

장윤정은 "남편이 너무 용기낸 것 같다"며 이성민을 칭찬했다.

아내 김사은을 위해 무대에 오른 성민에게 박수가 쏟아졌지만 김사은은 별사랑에게 11:0으로 패배했다. 별사랑은 눈물을 터뜨렸고 김사은은 아쉬움을 숨기지 못했다.

판정단은 김사은에 대해 "'ㄴ'발음을 먹고 들어가는 버릇이 있다. 콧소리처럼 답답하게 들릴 수 있다. 고쳐야 한다"고 조언했다.

별사랑에 대해서는 "노래를 잘해서 놀랐다. 이찬원이 '진또배기' 불러서 확 인기를 끌었듯 데스매치에서 TOP5에 들어갈 수 있을 거라 예상한다"고 평가했다.

한편 김사은은 지난 2014년 성민과 결혼했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr