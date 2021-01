◇ 본부장/지역본부장

▲해양산업금융본부/부산경남지역본부 박영호 ▲구조조정본부 강병호 ▲기간산업안정기금본부 서근모 ▲정보보호최고책임자/정보보호부장 이완희 ▲강북지역본부 김영진 ▲경인지역본부 민경필 ▲중부지역본부 정광일

◇ 부·실장

▲혁신성장정책금융센터 장인규 ▲간접투자금융실 이상곤 ▲네트워크지원실 한민석 ▲신산업금융실 장세호 ▲해양산업금융실 김중곤 ▲산업·금융협력센터 백준영 ▲기업금융1실 박종만 ▲기업금융4실 최만식 ▲기업구조조정1실 임정주 ▲기금운용국 이정권 ▲금융공학실 이제희 ▲발행시장실 김지완 ▲M&A컨설팅실 서동호 ▲PF1실 이희준 ▲심사1부 박동상 ▲심사2부 고영현 ▲신산업심사부 이웅모 ▲신용평가부 김성훈 ▲연금사업실 김계환 ▲여신감리부 임병삼 ▲디지털추진부 송윤석 ▲IT기획부 유훈수 ▲금융전산부 윤정식 ▲기획조정부 이봉희 ▲여수신기획부 윤종열 ▲재무기획부 주동빈 ▲ESG·뉴딜기획부 최호 ▲인사부 박윤선 ▲미래전략개발부 이정환 ▲윤리준법부 이헌영 ▲검사부 정성욱

◇ 지점장

▲강남 정호건 ▲도곡 명광식 ▲반포 최임봉 ▲서초 이호국 ▲제주 오성엽 ▲가산 김상일 ▲금천 이석원 ▲노원 박경규 ▲서소문 김수용 ▲성동 엄태창 ▲영업 김숙 ▲김포 박용석 ▲부천/부평 김경완 ▲시화/반월 장병익 ▲안산 윤양원 ▲동탄 정창운 ▲분당 반영은 ▲안양/산본/화성 안경순 ▲용인 배창환 ▲평택 김경준 ▲금정 이익수 ▲김해 김노현 ▲부산/해운대 이상진 ▲양산 김동진 ▲진주 송강국 ▲창원 김상견 ▲구미 김흥철 ▲성서 김종구 ▲울산/남울산 윤기주 ▲포항 전봉구 ▲천안 윤병길 ▲청주 윤관열 ▲충주 김윤기 ▲광주/금남로 박재훈 ▲목포 윤현영 ▲전주 조해일 ▲토쿄 곽효식 ▲양곤 박재석 ▲시드니사무소 임철규 ▲KDB브라질 안영균

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr