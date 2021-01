北, 평양체육관서 당대회 경축 공연…열병식 언급은 없어

김정은 총비서 참석

노동당 제8차 대회를 마무리한 북한이 13일 평양체육관에서 기념공연을 개최했다. 열병식 관련해서는 특별한 언급이 없었다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 14일 "노동당 제8차 대회를 경축하는 대공연 '당을 노래하노라'가 1월 13일 평양체육관에서 성대히 진행됐다"고 보도했다.

김정은 총비서를 비롯해 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 당 비서, 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장, 김덕훈 내각총리 등이 공연을 관람했다.

1, 2부에 걸쳐 '김일성 원수께 드리는 노래', '김정은 장군께 영광을' 등 성악과 기악, 무용과 집단체조가 공연됐으며, 3D 다매체와 조명 등을 동원했다. 통신은 김 총비서가 "출연자들의 공연성과에 만족을 표시했다"고 덧붙였다.

이날 당대회 참가자를 대상으로 한 강습도 진행됐다.

조용원 당 비서와 박태성 당 비서가 강습에 출연해 당대회 결정을 실천할 방안을 언급하고 당 노선과 정책, 사업에 헌신적으로 복무할 것을 강조했다.

관심이 쏠렸던 열병식 개최 여부에 대해서는 보도하지 않았다. 당대회 기념행사에 며칠이 더 소요될 것으로 관측된다.

앞서 북한은 각계 원로를 당대회 기념행사에 초청해, 대회 폐막 후 열병식을 하는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

