호남대 ‘디자인씽킹 수업사례’ 교수법 워크숍

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 교수학습개발원은 지난 12일 호남대와 광주보건대 교원을 대상으로 Webex 실시간 채팅을 통해 디자인씽킹(Design Thinking) 수업사례 교수법 워크숍을 실시했다고 13일 밝혔다.

2시간 동안 진행된 온라인 워크숍에는 경남과학기술대 박상혁 교수가 강사로 참여해 디자인씽킹 수업 설계 및 방법, 다양한 디자인 씽킹 수업 사례 등을 상세히 소개하고, 접속한 교수들과 상호소통하며 효과적인 워크숍을 진행했다.

이번 강의는 호남대와 광주보건대의 ‘대학발전을 위한 교육과정 및 비교과프로그램 교류 협력 협약’에 따라 양 대학 교원이 모두 워크숍에 참여, 대학 공동발전 방안을 모색했다.

교수학습개발원은 향후 총 3회에 걸쳐 소규모 집단을 대상으로 디자인씽킹 실습 심화 과정을 추가로 진행, 보다 실제적으로 수업에 도움이 되는 워크숍을 시행할 계획이다.

