인천교육청-인천교총 교섭 시작…보건교사 인력 지원 등 114개 요구안

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시교육청과 인천시교원단체총연합회가 교원 근무조건 등에 대한 교섭에 나섰다.

이번 교섭에서는 인천교총이 '교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법'을 근거로 지난해 11월 제출한 총 114건의 교섭·협의 요구안이 다뤄진다.

교섭안에는 ▲유치원 학급당 인원 감축 ▲대규모 학교 내 보건교사 인력 지원 ▲특수교육 대상 학생의 지도교사를 위한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 지원 등 교원의 근무조건 개선과 전문성 향상에 대한 내용이 담겼다.

시교육청과 인천교총 간 교섭은 당초 지난해 말 시작될 예정이었으나 코로나19 여파로 연기됐다.

도성훈 인천교육감은 12일 열린 교섭·협의 개회식에서 "시교육청과 인천교총이 서로의 의견을 경청해 교원 전문성 향상과 인천교육 발전을 위한 협의에 이르길 기대한다"고 말했다.

