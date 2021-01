김정은 "핵전쟁 억제력 강화해 최강 군사력 키워야"

8차 당대회 8일만에 폐막…역대 두번째로 길어

김정은 노동당 총비서가 13일 8차 당대회를 마무리하며 핵전쟁 억제력을 다시 언급, 군사력 강화 의지를 재확인했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 13일 전날 김정은 총비서가 결론에서 "핵전쟁 억제력을 보다 강화하면서 최강의 군사력을 키우는데 모든 것을 다해야 한다"고 말했다고 전했다.

김 총비서는 "모든 부문, 모든 단위에서 국가경제발전의 새로운 5개년계획을 수행하기 위한 구체적인 과업과 방도를 찾고 어김없이 집행해나가야 한다"라고도 덧붙였다.

별도의 대미·대남 메시지는 내놓지 않았고, 당 중앙위원회 사업총화 보고 결정서 원문도 공개하지 않았다.

지난 5일 개회한 당대회는 12일까지 총 8일간의 일정을 끝으로 마무리됐다.

이는 1970년 5차 당대회(12일) 이후 역대 두 번째로 긴 대회 일정이다.

