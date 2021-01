목포대, 정시 경쟁률 전남권 국립대 중 가장 높아

523명 모집에 1257명 지원, 평균 2.40대 1

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서)는 7일부터 지난 11일까지 2021학년도 정시 신입생 모집 원서 접수를 마감한 결과(잠정 집계), 523명 모집에 1257명이 지원해 평균 2.40대 1(정원 내 2.50대 1, 정원 외 0.48대 1)의 경쟁률을 보였다고 밝혔다. 이는 전남권 지역 국립대학 중 가장 높은 수치다.

목포대가 이번 2021학년도 정시 모집에서 가군과 다군으로 나눠 모집한 지원현황을 살펴보면 가군은 136명 모집에 388명(2.85대 1)이, 다군에서는 387명 모집에 869명(2.25대 1)이 지원했다.

정원 내 모집단위별 최고 경쟁률은 윤리교육과 11대 1, 도시 및 지역개발학과 6.67대 1, 간호학과 5.70대 1, 경영학과 5.69대 1을 각각 기록했다.

목포대는 향후 전형 일정으로 오는 29일 실기 고사(예·체능 계열)를 실시하고, 내달 7일 오후 6시 최종 합격자를 발표할 예정이며, 합격자 등록 기간은 내달 8일부터 10일 오후 4시까지다.

기타 자세한 학과별 경쟁률 현황은 목포대 입시 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

한편, 국립목포대학교는 1946년 목포사범학교로 출발해 74년 전통의 역사를 자랑하는 서남권 지역중심대학으로서, 가벼운 등록금과 풍성한 장학금 등을 지원하고 있다.

등록금은 학기당 평균 196만 5000원(166만 1000원∼212만 2000원)으로, 지난 2018 정보공시 기준, 전 학생의 88.5%가 장학금 혜택을 받으며, 등록금 대비 장학금 비율은 84%이다.

학생생활관 비는 학기당 약 110만 원∼120만 원(1일 3식 제공, 토·일 포함)으로 수용 인원(1615명)의 50%를 신입생에게 우선 배정하고 있으며, 광주권을 비롯한 나주·해남·일로 등 전남권 학생에게 통학 버스를 무료로 운행 중이다.

