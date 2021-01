[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)가 식용유 화재를 대비하기 위해 ‘K급 소화기’를 주방에 비치해야 한다고 12일 밝혔다.

영어 Kitchen(주방)의 앞글자를 따온 K급 소화기는 동식물유(식용유 등) 화재 시 기름막을 형성해 식용유의 온도를 낮추고 산소공급을 차단해 재발화를 방지하는 주방 맞춤형 소화기다.

식용유로 인한 화재 시 급한 마음에 물을 부을 경우 물이 가열된 기름에 닿으면 기화되면서 유증기와 섞여 화재를 키울 위험이 있다.

또 분말소화기를 이용하면 식용유의 끓는점이 발화점보다 높아 불이 꺼졌다가 다시 발화하는 경우가 많기 때문에 K급 소화기가 필요하다.

임종복 광산소방서장은 “화재 시 소화기 사용은 대부분 알고 있지만, 식용유 화재에는 K급 소화기 사용이 효과적이다”며 “K급 소화기 비치로 안전한 주방 만들기에 힘써주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr