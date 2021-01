서울시, 대설주의보에 '제설 비상근무 2단계'로 격상

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 기상청이 12일 오후 3시40분을 기해 서울 동남·서남권에 대설주의보가 발효됨에 따라 제설 비상 근무를 2단계로 격상한다고 밝혔다.

시는 이날 정오를 기해 1단계 비상 근무를 시작했다. 1단계에서는 제설 인력과 차량이 대기하고 제설제를 미리 살포한다.

2단계에서는 실제 제설작업을 시행한다. 인력 4000명, 차량·장비 1000여대가 투입된다.

제설 비상근무는 최고 3단계까지 있는데, 이 단계에서는 추가 예비 인력과 장비를 더 투입한다. 시는 현재 강설 상태로 미뤄 3단계까지는 올리지 않아도 된다고 판단하고 제설 작업을 진행중이다.

현재 대설주의보 발효 지역은 동남권 송파·강남·서초·강동구, 서남권 강서·관악·양천·구로·동작·영등포·금천구다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

앞서 서울시는 이달 6∼7일 폭설이 내렸을 때 제때 제설 작업을 하지 않아 시내 도로 마비 사태를 불러왔다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "오늘 눈이 퇴근 시간대까지 계속될 수 있으니 시민들은 퇴근 시 승용차 이용을 자제하고 대중교통을 이용해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

