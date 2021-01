이낙연 "코로나19 치료제 전국민에게 무상 공급"

[아시아경제 강나훔 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 코로나19 치료제를 전국민에게 무상 공급하겠다는 계획을 밝혔다.

민주당 관계자는 12일 "이낙연 대표가 어떤 제약회사든 치료제는 국민을 위해서 사용해야 하며, 대감염병 치료는 국가가 책임지는 게 맞다는 취지의 발언을 했다"라며 "국민에게 도움이 된다면 국가가 책임을 지고 치료제로 사용할 수 있도록 해야 한다는 취지"라고 전했다.

이 관계자는 다만 무료 공급 치료제가 셀트리온 제품이 될 것이라는 일부 언론 보도와 관련해 "특정 회사의 치료제를 언급한 것은 아니다"라고 말했다.

앞서 이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 코로나치료제 개발현황 점검 간담회에 참석해 "우리가 이미 조기 진단에는 성공했다. 이제는 조기 치료와 조기 예방이라는 과제를 앞두고 있다"라며 "잘하면 한두 달 안에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단·치료·예방 3박자를 모두 갖춘 나라가 될 것 같다"고 기대감을 드러내기도 했다.

이광재·황희·신현영 민주당 의원이 주최한 간담회에는 권기성 셀트리온 연구개발본부장과 이재우 GC녹십자 개발본부장, 박현진 대웅제약 개발본부장 등 국내 주요 코로나19 치료제 개발사 담당자가 참석해 개발 현황을 공유했다.

특히 권 본부장은 오는 13일 공개되는 자사의 항체 치료제 임상2상 결과에 대해 "기대 이상 수준의 결과는 얻었다"며 "일라이릴리나 리제네론 등 기존 코로나19 항체 치료제의 동등 이상의 결과"라고 했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr