LS 3세 이상현 대표, 30대 대한하키협회장 당선

[아시아경제 김혜원 기자] LS가(家) 3세 이상현 태인 대표가 대한하키협회장을 맡는다.

태인과 대한하키협회는 12일 이 대표가 제30대 대한하키협회장에 당선됐다고 밝혔다. 임기는 4년으로, 오는 2025년 1월까지 협회를 이끌게 됐다.

이 신임 회장은 "한국하키의 공정하고 투명한 환경을 조성하고 국제 경쟁력과 경기력을 강화해 2022년 항저우 아시안게임에서 메달 획득과 2024년 프랑스 올림픽대회 출전권을 획득할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 당선 소감을 전했다.

그는 "현안을 풀어 가는 데 그치지 않고, 하키 종목의 미래지향적인 발전을 도모하기 위해 유소년클럽 저변 확대, 5인제 하키 도입, 홍보 마케팅 강화를 통한 하키 종목의 위상을 한 단계 끌어올리고 남북단일팀 구성을 통한 남북스포츠 교류도 추진하고자 한다"고 말했다.

이 회장은 대한산악연맹 환경보전위원을 시작으로 대한체육회 남북체육교류 위원, 민화협 체육교류위원, 서울시 생활체육 발전위원회 위원, 경기도 체육회 이사 등 체육계에서 꾸준히 활동해왔다. 그가 대표이사로 재직 중인 태인도 30년 동안 체육장학금 사업을 펼쳐왔다.

이번 회장 당선을 통해 3대가 경기단체장을 맡는 진기록도 낳았다. 외할아버지인 고(故) 구태회 LS전선 명예회장이 대한역도연맹 회장을, 아버지 이인정 아시아산악연맹 회장은 대한산악연맹 회장을 역임했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr