제주소방서, 코로나 격리시설 등 겨울철 화재예방 점검 나서

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방서는 12~14일 코로나19 접촉자 격리시설 등에 대한 긴급 화재안전점검을 추진한다고 밝혔다.

이번 점검은 코로나19 관련 시설의 겨울철 화재 예방을 위해 추진된다.

대상은코로나19 접촉자 격리시설 2개소, 요양병원 3개소, 정신의료기관 1개소, 노인의료복지시설 15개소의, 총 제주시내 21개소다.

제주소방서 소방특별조사반은 코로나19 감염 방지를 위해 D급 감염보호복을 착용한 후 2개조로 나눠 현장 점검에 나선다.

주요 점검 내용은 소방·전기시설 정상 작동 여부와 유지·관리 상태를 확인하고 특히 화재 등의 긴급상황 발생을 대비해 피난·방화시설 활용 및 사용가능 여부를 집중적으로 살핀다.

제주소방서 관계자는 “코로나19 관련 시설이 업무 과중으로 인해 자칫 화재안전관리에 소홀해질 수 있다”며 “시설 관계자와 이용자의 안전을 위해 화재위험요인을 사전에 제거하겠다”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr