박성중 의원 등 국민의힘 국회 과학기술정보방송통신위원회 의원들이 12일 국회 소통관에서 더불어민주당 월성원전 수사 물타기와 조직적 가짜뉴스 퍼트리기를 중단을 촉구하는 기자회견을 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.