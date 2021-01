우상호 더불어민주당 서울시장 경선후보가 12일 국회 소통관에서 '내일을 꿈꾸믄 서울' 정책시리즈 첫 번째로 '주거안정' 부동산 공약을 발표하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.