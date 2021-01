금호타이어, 中 레드닷 디자인 어워드서 본상 수상

타이어 업체 중 유일

[아시아경제 김지희 기자] 금호타이어는 자사 중국 프리미엄 제품인 마제스티9 솔루스 TA93이 최근 중국 샤먼에서 열린 ‘2020 중국 레드닷 디자인 어워드’에서 본상을 수상했다고 12일 밝혔다.

2015년 처음 개최된 중국 레드닷 디자인 어워드는 독일 레드닷과 샤먼방송국 소속 샤먼문화방송매체그룹이 공동 창설한 글로벌 디자인상이다. 세계 최고의 디자인상을 보유한 독일 레드닷이 주관하고 중국 및 중국에 진출한 기업들의 우수한 디자인 제품을 매년 선정하고 있다.

레드닷 어워드는 독일 아우디, BMW 등 중국 국내외 기업들이 참여해 3%만이 본상을 수상할 만큼 경쟁이 치열하다. 금호타이어 TA93은 올해 6000개 이상의 출품 경쟁 속 타이어 업계 중 유일하게 본상을 수상했다. 이번 수상으로 금호타이어 마제스티9 제품은 샤면공항에 위치한 레드닷 디자인 뮤지엄에 내년 4월까지 전시된다.

이번 레드닷 본상을 수상한 마제스티9 솔루스 TA93은 금호타이어가 지난해 국내에서 선보인 신제품을 현지화 및 업그레이드한 제품이다. 마제스티9은 소음분산을 최적화시키는 사운드 하모니 테크놀로지를 적용해 기존 제품 대비 승차감과 정숙성을 극대화시키는 한편, 내구성능 강화 및 최적 접지압 설계를 통해 마모성능을 비롯한 안전내구성을 향상시켰다. 또한 타이어 옆면에는 홀로그램 데코레이션을 넣고, 타이어 접지면에는 규칙적인 기하학 패턴과 모던한 곡선 디자인을 조화시킨 디자인을 구현했다.

정일택 연구개발본부 부사장은 “이번 중국 레드닷 어워드 수상은 금호타이어의 제품 기술력 뿐만 아니라 디자인 우수성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 트렌드와 미래를 선점해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 금호타이어는 2020년 독일 iF 디자인 어워드, 독일 레드닷 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드, 일본 굿 디자인 어워드 등 세계 4대 디자인 어워드에서 모두 수상의 영예를 안았다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr