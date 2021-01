[아시아경제 라영철 기자] 남자 영화배우가 지인 여성을 성추행했다는 고소가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

11일 경기 포천경찰서에 따르면 영화배우 A 씨가 지난해 12월 23일 밤 포천시 소재 자신의 별장에서 평소 알고 지내던 여성 B씨를 껴안는 등 강제 성추행했다는 고소가 접수됐다.

경찰은 현장 조사를 마치고 피의자에 대해 출석을 통보했다.

경찰은 피의자 조사가 진행되지 않은 이유를 들며 사건 내용과 경위 등은 밝히지 않았다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr