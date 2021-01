제5회 함양고종곶감축제, 온라인 랜선 플래시몹 경진대회

신나는 곶감축제 홍보 영상 패러디, 코로나19 집콕 생활 활력도 충전



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 비대면 온라인으로 진행하는 ‘제5회 함양고종시 곶감축제’에 적극적인 참여를 유도하기 위해 축제 홍보영상 패러디 이벤트를 개최한다고 11일 밝혔다.

군은 15일부터 19일까지 온라인으로 진행되는 ‘제5회 함양 고종시 곶감축제’ 기간 중 축제 홍보영상 안무를 따라하고 패러디하는 ‘랜선 플래시몹 경진대회’를 개최할 예정이다.

이번 온라인 곶감 축제를 앞두고 최근 큰 인기를 끌고 있는 한국관광공사 홍보영상 ‘범 내려온다’를 패러디한 홍보영상을 제작해 큰 인기를 끌고 있다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산으로 힘들어하는 국민들에게 활력을 불어 넣기 위해 전국 남녀노소 누구나 참여하는 곶감축제 홍보영상 패러디 이벤트 ‘랜선 플래시몹 경진대회’를 개최한다.

군은 27일 입상 결과를 개별 통보할 예정으로 대상 50만원, 우수상 30만원, 장려상 10만원을 시상 한다.

군 관계자는 “올해 가장 핫한 광고 영상인 ‘범 내려온다’를 패러디한 함양고종시 곶감축제의 홍보영상도 즐기고, 코로나19 비대면 시대에 집안에서 가족·친구와 패러디 동영상도 만들어 푸짐한 시상도 받아 가시길 바란다”라고 전했다.

