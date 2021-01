'유퀴즈', 과학고 출신 의대생 섭외 논란 사과…"제작진 무지함에 실망 드려"

누리꾼 "국비 지원 과학고에서 의대 진학, 취지에 어긋나"

[아시아경제 김봉주 기자] 과학고 출신 서울대 의대생이 지난6일 tvN '유 퀴즈 온 더 블록'에 출연한 뒤 '과학고에서 의대간 게 자랑이냐'는 지적을 받고 있다.

tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블록'(유퀴즈)제작진은 과학고 출신 의대생 섭외 논란에 대해 "제작진의 무지함으로 시청자분들께 큰 실망을 드렸다. 진심으로 사과 말씀을 드린다"고 밝혔다.

'유퀴즈' 제작진은 11일 채널 공식 사회관계망서비스에 글을 올려 "이번 일로 시청자분들은 물론 어렵게 출연을 결심해 준 출연자에게 좋지 못한 기억을 남기게 돼 죄송한 마음"이라고 말했다.

앞서 유퀴즈 제작진은 지난6일 방송에서 과학고 출신 서울대 의대생을 섭외해 그가 국내 주요 의대 6곳에 합격한 사실을 화제처럼 부각했다.

순수 과학·기술 영재 양성을 위해 세금으로 운영되는 과학고 학생이 의대로 진학하는 건 특수목적고 설립 의미를 퇴색하는 일인데, 마치 성공한 진학인 것처럼 소개해 부적절하는 지적이다.

정부는 국비로 과학고를 지원하고 있지만, 성적이 높은 학생들이 의대나 약대로 몰리면서 운영 방식이 부적절하다는 비판을 받아 왔다.

실제 경기과학고나 서울과학고는 의대로 진학할 경우 3년간 지원받은 교육비 1천500만원 가량을 반납하는 조치 등을 하고 있다.

