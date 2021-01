▲ 이수갑(전 홍익대학교 겸임교수)씨 별세, 송은달 씨 배우자상, 이진영·동규(롯데홈쇼핑 홍보실장)·성규 씨 부친상, 손태영·김승현 씨 시부상=11일 오전 4시, 일산 백병원 장례식장 특1호실, 발인 13일 오전 7시 30분, 장지 충북 음성. ☎ 031-910-7444

