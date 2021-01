대외경제 전문가 32% "정부, 디지털 통상·환경기준 강화 대응해야"

대외경제정책 관련 전문가 설문 결과

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 대외경제 전문가의 30% 이상은 정부의 중점 추진과제로 디지털 통상과 환경기준 강화 대응을 꼽았다. 또 전문가들은 우리기업 해외진출 지원을 위해선 정부 간 협력플랫폼 강화가 시급하다고 봤고, 신남방에 대한 협력을 강화해야한다고 제언했다.

11일 대외경제정책연구원은 이 같은 내용을 담은 분야별·지역별 대외경제 전문가 117명을 대상으로 지난해 12월18~23일 실시한 설문조사를 발표했다.

이에 따르면 '향후 정부의 대외경제정책에서 가장 중점을 두고 추진해야 할 과제'로 전문가 32%는 '디지털 통상, 환경기준 강화 대응'을 가장 많이 꼽았다. 이어 21%는 메가 자유무역협정(FTA)인 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 등 다자질서 변화대응을, 7%는 G20등 국제협력 강화이라고 답했다. 전문가 28%가 정부의 적극적인 통상 대응이 필요하다고 본 것이다. 이외에 ▲기업 해외진출 지원(수출·수주)15% ▲외환시장 안정적 관리 11% ▲주요국 양자경협 심화 10% ▲기타 3% 등을 추진과제로 봤다.

우리기업 해외진출 지원을 위해 가장 중점적으로 추진해야 할 과제로는 전문가 4명중 1명(25%)가 '정부 간 협력플랫폼 강화'라고 답했다. 이어 ▲신사업 발굴 지원 21% ▲정보제공 및 컨설팅 확대 17% ▲금융지원 확대 13% ▲산단 등 해외거점 구축

9% ▲FTA 확대 8% ▲공공기관 역량 강화 5% ▲기타 1% 등의 순이다.

향후 정부가 협력을 확대해야 할 국가로는 전문가 50%가 신남방을 꼽았다. 이어 미국은 11%, 신북방은 9%, 중남미 7%, 중국 6% 순이다. 신남방의 경우 인프라 등 사업수주(37%)와 글로벌밸류체인(GVC) 협력(35%), 첨단기술 협력(9%) 등이 필요하다고 답했다. 미국과는 첨단기술 협력(44%)과 GVC 협력(20%), 보건의료 협력(12%)을 강화하고 신북방과는 인프라 등 사업수주(35%), 에너지 협력(35%), 첨단기술 협력(15%) 등이 필요하다고 봤다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr