윤희숙 "부동산 정책 미흡 사과한 홍남기…의미 있는 정책 수정이면 다행"

[아시아경제 이지은 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 전날 홍남기 경제부총리가 부동산 시장 불안에 대해 사과한 것을 언급하며 의미있는 정책 수정이 이뤄진다면 다행이라고 강조했다.

윤 의원은 11일 페이스북을 통해 "정책 미흡에 대해 사과할 때는 정책수정이 따르기 마련"이라며 이같이 말했다.

전날 홍 부총리는 KBS 일요진단에 출연, 부동산 시장 불안에 대해 사과하며 다주택자 매물 출회를 통한 시장 안정을 시사했다.

윤 의원은 "부동산 민심이 선거철 발등의 불이 된 만큼, 양도세 완화 카드를 정부여당이 만지작거리고 있다는 추측이 많다"며 "마이동풍 정부가 두려워하는 것은 민생불안이나 시장파괴가 아니라 오로지 선거구나 싶지만 그래도 의미있는 정책수정이 이루어진다면 큰 다행"이라고 말했다.

그는 과거 자신의 임대차법 비판을 일축했던 시민단체 인사가 이제는 나서서 임대차법을 비난하고 있다고 지적하기도 했다. 윤 의원은 "오늘 아침 문 정부의 부동산 정책을 비판하면서도 중요한 지점에서는 옹호해온 시민단체의 본부장이라는 분이 보수언론에 쓴 칼럼을 보고 놀랐다"며 "임대차법 통과때 그것에 대한 제 비판이 '말도 안되는 소리'라며 임대차법을 옹호했던 분이 오늘은 임대차법을 비난하고 있었기 때문"이라고 말했다.

앞서 자신의 '부동산 5분 연설'에 말도 안 된다고 반박한 김헌동 경제정의실천시민연합 본부장을 가리킨 것으로 보인다. 그는 "공인으로서 했던 발언을 뒤집을 때는, 예전에는 이런 면에 집중하다가 이런 것을 놓쳤다는 반성이 있어야 한다"며 "이런 역사적 책임에 대한 의식이 소위 '말하는 이들' 사이에서 희박하기 때문이 아닌가 싶어 안타깝다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr