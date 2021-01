바티칸 교황 주치의도 코로나 합병증으로 사망

[아시아경제 이현우 기자] 로마 카톨릭의 수장인 프란치스코 교황의 주치의가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 합병증에 걸려 숨진 것으로 알려졌다. 앞서 교황은 곧 바티칸에서 자신을 비롯한 사제들의 코로나19 백신접종이 시작된다 밝혔으나 접종 일정에 차질이 빚어질 것으로 전망된다.

10일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 교황의 주치의인 파브리치오 소코르시(78)는 이날 코로나19 합병증으로 사망했다. 그는 지난 2015년부터 교황의 주치의를 지냈으며, 지난달 26일 예전부터 앓고 있던 종양질환으로 입원했다. 이후 코로나19에 감염됐던 것으로 알려졌다. 소코르시 주치의가 언제 교황과 마지막으로 만났는지는 알려지지 않았다고 CNN은 전했다.

한편 교황은 앞서 전날 이탈리아 현지 방송과 인터뷰에서 조만간 코로나19 예방 백신을 접종할 계획이라고 밝혔다. 그는 “백신을 부정하는 것은 목숨을 위태롭게 하는 것”이라며 “내주부터 바티칸에서도 백신 접종을 시작하며 나도 예약했다”고 밝힌 바 있다.

그러나 주치의가 코로나19 합병증으로 사망하면서 향후 접종 일정에 일부 차질이 예상되고있다. 주치의와 교황, 이외 바티칸 주요 인사들과의 접촉여부에 따라 격리가 시작될 가능성도 있다. 앞서 프란치스코 교황은 청년시절 한쪽 폐의 일부를 제거하는 등 폐 건강에 다소 문제가 있는 것으로 알려진 바 있다.

