트럼프 지지자들, 비행기에서도 난동…화난 기장 "밖으로 던져버리겠다" 위협

‘MAGA’(Make America Great Again, 미국을 다시 위대하게) 모자를 뒤집어쓴 트럼프 대통령 지지자들 [이미지출처 = 트위터 캡처]

[아시아경제 최은영 기자] 미국 워싱턴DC 의회 의사당을 습격해 유혈 충돌사태를 벌인 도널드 트럼프 대통령 지지자들이 돌아가는 비행기에서도 '트럼프를 위한 투쟁', 'USA'를 외쳐가며 난동을 부렸다. 기장은 급기야 "비행기를 우회하고 지지자들을 버리고 가겠다"라고 위협했다.

지난 8일(현지 시각) 뉴욕포스트 등 외신은 의사당 난입 사태를 벌인 트럼프 지지자들이 돌아가는 비행기 안에서도 소란을 피웠다고 보도했다.

이날 오후 워싱턴DC 레이건 국립공항에서 출발해 애리조나주 피닉스 스카이하버 국제공항에 도착하는 아메리칸 항공 1242편에는 의사당 습격을 마치고 돌아가는 트럼프 지지자들이 단체로 탑승했다.

군데군데 모여앉은 지지자들은 붉은색 'MAGA'(Make America Great Again, 미국을 다시 위대하게) 모자를 뒤집어쓰고 '트럼프를 위한 투쟁(Fight for Trump)'과 '미국(USA)'을 연신 외쳐댔다.

그들의 열기는 쉽게 가라앉지 않았다. 소란을 제지하는 승무원의 만류에도 불구하고 그들은 계속해서 트럼프 구호를 외치기 시작했다. 상당수는 마스크 착용도 거부한 것으로 알려졌다.

화가 난 기장은 결국 "비행기 밖으로 던져버리겠다"라는 안내 방송을 했다. 기장은 "도널드 트럼프 대통령의 지지자들이 계속 제멋대로 굴면 비행기를 우회시키고 지지자들을 좌초시키겠다"라고 위협했다.

해당 여객기에 타고 있던 승객 민디 로빈스는 "비행기가 애국자들로 가득 차 있다"라며 "그들은 연신 'USA'를 외쳤고 기장은 계속 규칙을 어기면 캔자스주 한복판에 버리고 가겠다고 위협했다"라고 말했다. 실제로 기장은 "비행기를 캔자스 한복판에 내려놓고 내던져버리겠다. 나는 상관없다"라는 경고 방송을 내보내기도 했다.

기장은 지속해서 "제발 예의 바르게 처신해달라"고 호소했고, 덕분에 해당 여객기는 별문제 없이 목적지에 도착했다. 아메리칸 항공 측은 "현재로선 해당 여객기에서 보고된 문제는 없다"라고 밝혔다.

한편 지난 6일 전국에서 워싱턴으로 집결한 시위대는 조 바이든 대통령 당선인의 승리를 확정하는 상·하원 합동 회의가 열리는 의회에 난입했다.

시위대의 진입으로 상·하원 합도 회의는 중단됐고, 회의를 주재하던 마이크 펜스 부통령은 경호국 호위를 받아 상원 건물을 급히 빠져나갔다. 경찰이 쏜 총에 맞은 시위대 여성 1명이 중태에 빠져 병원으로 이송됐으나 사망했고, 이밖에 다른 3명도 의료 응급 상황으로 숨지는 등 총 4명의 사상자를 냈다.

경찰 당국은 현재까지 시위대 52명을 체포했다고 밝혔다. 4명은 허가 없이 권총을 소지한 혐의로 체포됐고 다른 한 명은 금지된 무기를 소유한 혐의다. 나머지 47명은 통행금지 위반, 불법 침입 등의 혐의를 받고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr