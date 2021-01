무안군, 읍·면직원 ‘비상소집’ 제설작업 실시

민간 임대 제설차량 파업…직원 구역별 배치 등 대책마련



김산 군수, 직원들과 제설작업 동참

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 민간 임대 제설 차량이 지난 9일 파업에 들어간 전남 무안군이 또다시 폭설이 내릴 경우를 대비해 대책 마련에 나섰다.

10일 무안군에 따르면 지난 9일 김산 군수는 민간 임대 제설 차량 파업과 폭설에 대비해 긴급 대책 회의를 열고 제설 대책 점검과 전 직원 폭설 대비 비상 연락 유지 및 대기하라고 지시했다.

이에 군은 10일 오전 9시 읍·면 직원을 비상 소집하고 담당 구역별로 배치해 차도변, 인도, 버스 승차장 등에 쌓인 눈을 치웠다.

특히 김 산 군수는 오전 6시 관내 결빙지역 현장을 확인하고 직원들과 주택가와 이면도로 제설작업에 동참했다.

무안군 관계자는 “민간 제설 차량 차주와 갈등은 민원에 따른 주민 안전을 위한 업무 지시 과정에서 발생했다”며 “앞으로 눈이 오면 전 직원이 출동해 제설작업에 나서는 등 주민 피해가 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

기상청에 따르면 무안지역에는 10일 현재 6.4㎝의 눈이 쌓여있고, 이날 오후 3시부터 오후 9시까지 또 눈이 내릴 예정이다. 다만 내리는 눈의 양도 적고 대설경보나 주의보는 모두 해제됐다.

한편, 무안군 도로 제설 종합대책에 따르면 대설특보 발효 시 군 재난안전대책본부가 가동되며 적설량이 5㎝ 이상이면 전 직원이 비상근무 체제에 돌입한다.

