안철수 "많은 시간 도끼 갈고닦아와…썩은 나무 벨 시간"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 10일 “많은 시간 도끼를 갈고 닦았지만 얼마나 날이 서 있는지 잘 모르겠다. 그러나 썩은 나무를 벨 시간이 다가왔다”며 “썩은 나무를 베고 희망의 나무를 심기에 좋은 날이 머지않을 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 이날 페이스북에서 "어제 김동길 연세대 명예교수님을 찾아뵙고 새해인사를 드렸다"며 "박사님의 서재 테이블에 눈길이 갔다. 윤석열 검찰총장 직무 복귀를 결정한 법원판결 기사가 1면에 실린 12월 25일자 신문이 맨 위에 놓여 있었다"며 이같이 말했다.

안 대표는 “박사님은 따뜻한 밥 한 상을 내주셨다. 늘 어둡고 안타까운 나라 소식에 즐거울 날이 없었는데 저의 출마 소식이 무척 기쁘셨다고 했다”며 “'지니고 있는 정직함과 밝은 모습을 잃지 말라'는 말씀을 하셨다. 찬물에 세수를 한 듯 정신이 번쩍 들었다”고 밝혔다.

안 대표는 "박사님께서는 링컨의 사진 액자를 선물로 주셨다. 돌아오는 길에 선물해주신 액자를 마주하면서 '나무를 베는 데 6시간이 주어진다면, 나는 도끼를 가는 데 4시간을 쓸 것'이라는 링컨의 말이 떠올랐다"며 “이제 나무를 베러 나서야 할 시간”이라고 말했다.

