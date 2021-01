‘송파쌤 교육포털’ 11일 오픈

수요자 맞춤형 교육플랫폼으로 미래교육과 평생교육 콘텐츠 제공...언제 어디서나 편리하게 모바일로도 접속

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 11일 수요자 맞춤형 교육플랫폼 ‘송파쌤 교육포털’을 오픈한다.

송파쌤(SSEM·Songpa Smart Education Model)은 구의 역점사업으로서 지역 교육자원을 활용해 영유아부터 어르신까지 평생교육 프로그램을 제공하는 송파구의 자체 교육체계다.

이번에 오픈하는 ‘송파쌤 교육포털'은 지역내 기관별로 흩어져 있던 교육 콘텐츠를 한 곳으로 통합하고 직관적인 정보를 제공한다.

▲자치회관 프로그램 ▲정보화 교육 ▲송파어린이문화회관 등 약 55개의 송파쌤 교육시설 인프라가 온라인으로 연결, 정보 수집부터 신청, 수강, 학습이력 관리 등 개인별로 학습 사이클을 관리할 수 있다.

또 내실있는 콘텐츠를 제공하기 위해 지난 1년 동안 공교육에서부터 지역내 교육시설 및 지역사회의 다양한 교육 정보를 통합·연계했다.

교육포털은 크게 ▲미래교육 ▲평생교육 2가지로 구분된다.

미래교육 페이지는 청소년을 위한 페이지로 약 555명의 송파쌤 대표인재를 연결해주는 '인물도서관', 미래융합인재를 키우기 위한 '미래교육센터', 스스로 공부하는 힘을 길러주는 '자기주도학습센터', 음악 창작활동을 지원하고 악기를 대여할 수 있는 '악기도서관' 등 정보를 담고 있다.

평생교육 페이지는 남녀노소 모두를 위한 채널로 평생학습원, 자치회관, 여성교실, 정보화교육, 송파생활문화대학 등 프로그램을 제공한다.

또 자체 제작한 100편 이상의 온라인 콘텐츠를 활용, 비대면 교육도 적극 지원한다.

특히 강좌개설 청원 메뉴인 '마그넷 스쿨'도 마련했다. 수요자가 원하는 교육을 신청하면 강사와 공간을 연계, 강좌를 개설, '화상교육 플랫폼'을 통해 공간의 제약 없이 실시간 화상교육 및 상담을 지원한다.

박성수 송파구청장은 “모바일로도 이용 가능한 ‘송파쌤 교육포털’은 대면교육이 어려운 상황에서 맞춤형 교육 콘텐츠를 지속적으로 제공하는 채널로 자리잡을 것”이라면서 “누구나 지식을 습득하고 소양을 쌓는 전문 교육포털로 거듭나도록 양질의 콘텐츠를 적극 발굴하겠다”고 밝혔다.

