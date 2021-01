트럼프 지지자들, 극우 애용 SNS '팔러'로 이동…구글·애플 " 팔러 다운 못 받게 차단시킬 것"

[아시아경제 나한아 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 보수 강경파들이 트위터의 강한 제재에 반발하며 우파들의 소셜미디어 서비스(SNS)로 불리는 '팔러'로 이동 중이다.

폭스뉴스는 9일(현지시간) 트위터가 트럼프 대통령 계정을 영구 정지하는 등 강력한 조치에 나서자 트럼프 지지 활동가들과 일부 공화당 소속 정치인들이 우파 SNS '팔러'로 피신하고 있다고 보도했다.

'팔러'는 극우 단체 회원과 백인 우월주의자들이 애용하는 SNS로 알려져 있다.

토머스 매시 하원의원(공화·켄터키)은 자신의 소셜미디어 계정을 트위터에서 팔러로 옮기겠다고 밝혔고, 매디슨 코손 하원의원(공화·노스캐롤라이나)은 트위터에 성조기 그림과 함께 자신의 팔러 계정을 홍보하는 글을 올렸다.

보수 라디오방송 진행자 마크 레빈은 "트위터의 파시즘에 항의한다"라며 트럼프 지지자들에게 팔러로 이동할 것을 촉구했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 8일 자신의 트위터 계정이 차단되자 "우리는 침묵하지 않을 것"이라며 "여러 사이트와 협의를 진행 중이며 곧 큰 발표가 있을 것이다. 가까운 시기에 우리만의 플랫폼을 만들 여지가 있는지도 살펴보고 있다"라고 밝혔다.

IT전문매체 테크크런치에 따르면 애플 앱스토어에서 팔러 앱을 다운로드한 횟수는 지난 7일 5만5천 건에서 8일 26만8천 건으로 대폭 늘어났다.

트럼프 재선 캠프 선대본부장을 지낸 브래드 파스칼은 "팔러 서버가 트위터에서 탈퇴한 사람들로 압도되는 것 같다"라며 "언론의 자유를 위해 계속 싸워달라"라고 주장했다.

한편 트럼프 지지자들이 팔러로 이동하는 가운데 구글은 8일부터 자사 앱스토어에서 팔러를 다운로드하지 못하도록 차단했다고 밝혔다. 애플도 팔러가 폭력을 선동하는 메시지를 차단하지 않으면 앱스토어에서 팔러를 퇴출시킬 것이라고 경고했다.

