'정부24'에서 가까운 코로나19 선별진료소·검사소 안내

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 증상이 있거나 확진자와 동선이 겹쳐 코로나19 검사가 필요한 경우, 곧바로 '정부24' 홈페이지에 접속하면 가까운 선별진료소의 위치, 연락처, 운영시간 등을 한번에 실시간으로 확인할 수 있게 된다.

행정안전부는 정부24를 통해 전국에 있는 코로나19 선별진료소와 임시검사소의 현황을 한곳에서 보여주는 '코로나19 선별진료·검사소 운영 알림서비스'를 시행한다고 10일 밝혔다.

정부24에 접속하면 홈페이지 상단 배너를 통해 원하는 지역의 선별진료·검사소 목록, 운영시간 등을 확인할 수 있으며, 지도 검색을 통해 위치 확인도 가능하다.

현재 전국적으로 코로나19 선별진료소 619곳과 임시 선별검사소 172곳이 운영되고 있다. 코로나19 홈페이지와 각 지자체 홈페이지 등에서 선별진료소·검사소 운영 현황을 공개하고 있지만 최근 코로나19 감염병 확산 추세로 검사를 받는 시민이 늘어나면서 이용자 수가 많은 정부24를 활용해 선별진료소 통합 알림 서비스를 운영하게 됐다고 행안부는 설명했다.

선별진료소와 검사소 외에 국민안심병원, 호흡기 전담 클리닉, 승차검진 가능 검사소 등도 정부24에서 확인할 수 있다.

한편, 행안부는 선별진료소·검사소 알림서비스와 함께 '동절기 생활 속 방역수칙'을 정부24 사회관계망서비스(SNS)를 통해 홍보할 계획이다.

박덕수 행정서비스통합추진단장은 "코로나19 확산을 막기 위해서는 선제적인 검사와 방역수칙 준수가 무엇보다 중요하다"며 "정부가 가진 모든 매체를 활용해 국민들이 하루 빨리 일상을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr