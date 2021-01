美 백악관 코로나TF "미국발 변이 가능성 충분"...CDC는 반박

백악관 TF "영국발 변이 외에 자체 변이 가능성 높아"

CDC "5700개 이상 샘플 검사했지만 미국발 변이 없어"

[아시아경제 이현우 기자] 미국 백악관의 코로나19 태스크포스(TF)팀이 영국발 변이바이러스 외에 미국발 변이바이러스가 따로 존재할 가능성이 있다고 밝히면서 미국 내 논란이 일고 있다. 미 질병통제예방센터(CDC)는 이에 대해 반박성명을 내며 보건당국 내에서도 혼선이 빚어지는 모습이다.

9일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 백악관 코로나19 TF팀은 지난 3일 주정부에 보낸 보고서에서 "가을과 겨울 발생한 코로나19 3차 대유행 기간 확산세가 봄과 여름철 확산의 거의 2배에 달한다"며 "이는 영국발 변이 외에도 미국발 변이가 있을 수 있음을 시사한다"고 밝혔다. 현재까지 코로나19 변이바이러스는 영국발 변이와 남아프리카공화국발 변이 등 크게 2가지가 발견된 상태로 미국발 변이는 아직 확인되지 않은 상태다.

백악관 코로나TF의 미국발 변이 가능성 발표에 대해 CDC는 당일 반박성명을 발표했다. CDC는 "11월과 12월에 수집된 5700개 이상의 바이러스 샘플 분석을 포함해 새로운 변이 발생 여부를 관찰하고 있지만, 지금까지 미국에서 특정한 변이가 출현한 것을 보지 못했다"고 선을 그었다. 미국발 변이 가능성 여부를 두고 보건당국 내에서 전혀 다른 의견이 나온 셈이다.

뉴욕타임스(NYT)는 보건당국 관리들을 인용해 "미국발 변이 가능성에 대한 보고서는 데비 벅스 백악관 코로나19 TF팀 조정관의 추측성 진술에 근거한 것으로 부정확하다"며 "CDC는 벅스 조정관 견해에 동의하지 않으며 보고서에서 그 내용을 삭제할 것을 요청했지만 거절당했다"고 보도했다.

한편 미국 내 변이 확산세는 더욱 심각해지고 있다. 변이 사례가 발견된 주는 8개주로 급증했다. CDC에 따르면 미국 내 영국발 변이 확진자는 캘리포니아 32명, 플로리다 22명, 콜로라도 3명, 코네티컷 2명이었고, 조지아와 뉴욕, 텍사스, 펜실베이니아에서 각 1명씩 나왔다.

