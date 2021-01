[아시아경제 조슬기나 기자] 서울 강남역 지하도상가가 10일 밤까지 폐쇄된다.

서울시와 서울시설공단은 9일 공단 강남지하도상가관리소 소속 환경미화원1명이 서초구보건소로부터 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 통보를 받음에 따라 이날 오후 5시부로 이 같이 결정했다고 밝혔다.

폐쇄 조치는 시민 비상이동로를 제외한 상가 전 구역에 적용된다. 다만 지하철 이용자 등의 불편을 최소화하기 위해 별도 비상통로는 확보하기로 했다.

서울시와 공단은 강남역 지하도상가 전 구역에 대해 전면적인 소독 및 방역작업을 진행할 예정이다. 특히 주요 이동통로와 출입구 등을 집중 소독한다. 접촉자로 분류된 직원과 상인들에 대해서도 코로나19 검사를 안내 중이다.

