머릿결 사수 골든타임을 지켜라

[아시아경제 조유진 기자] 건강한 머릿결을 관리하는 데도 '골든타임' 즉 결정적 시간이 있다. 요즘같은 혹한기는 춥고 건조한 날씨와 실내 난방 열기 탓에 일시적인 탈모 현상이 나타날 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 그렇다고 자신의 두피와 모발 상태를 고려하지 않은 채 영양을 과다 공급한다면 각질이나 비듬 등 문제성 두피와 기름진 모발로 변할 수 있다.

건조한 얼굴 피부에 팩을 하듯 모발에도 팩을 해주어 유수분 밸런스를 유지해줘야한다. A24의 ‘메디에이터 딥 모이스춰 워터풀 헤어팩’은 식물성 오일이 막을 형성해 모발의 유수분을 보호해준다. 단백질 복합체인 하이드롤라이즈드콩단백질, 하이드롤라이즈드옥수수단백질 등이 수분과 영양 케어에 도움을 준다. 모발의 호흡을 막는 주의 성분을 배제했으며 피부 저자극 테스트를 완료해 안심하고 사용할 수 있다.

다양한 환경적 요인에 의해 건조해진 모발들이 서로 엉키게 되면 정전기가 쉽게 일어난다. 모로칸오일의 ‘모로칸오일 트리트먼트’는 모로코 남서지역에서만 자생하는 아르간오일을 주원료로 사용해 차가운 바람, 건조한 날씨 등에 의해 손상된 모발의 재생을 도와 건강한 모발로 회복시켜 주는 헤어 오일 제품이다.

젖은 모발에 트리트먼트로 사용 가능하며 블로우 드라이 후 또는 마른 모발에 에센스로도 사용이 가능한 멀티 아이템으로 끈적임 없이 흡수 되어 수시로 사용하기 좋다. 모든 모발에 사용하기 좋은 ‘오리지날’ 타입과 얇은 모발에 사용하기 좋은 ‘라이트’ 타입으로 구성되어 있으며, 최근 올리브영과 카카오톡 선물하기에 입점해 새해 선물로도 안성맞춤이다.

한번 손상된 모발은 쉽게 돌아오지 않으므로 집에서도 손쉽게 홈 케어가 가능한 제품을 선택해 수시로 관리해줘야 한다. 닥터시드의 ‘어성초 B7 트리트먼트’는 살롱 케어에 초점을 맞춰 집에서도 클리닉 받은 것처럼 홈케어가 가능하며 자극 받은 두피와 상한 머릿결을 동시에 케어 할 수 있는 트리트먼트 제품이다.

주요 성분인 어성초 추출물이 두피를 청정하게 하고 진정에 도움을 주며 건성, 지성, 복합성, 민감성 등 경계 없이 모든 타입의 두피에 사용할 수 있다. 주의 성분을 제외하고 피부 자극 테스트를 완료했다.

