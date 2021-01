한-스페인 외교장관 통화…코로나19 양자·다자차원 협력 지속

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 아란차 곤잘레스 라야 스페인 외교장관의 요청으로 8일 통화를 갖고 △신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 협력 △국제무대에서의 협력 △동북아 등 주요 지역 정세 등에 대해 논의했다.

양 장관은 전세계가 코로나19 1·2차 대유행보다 더욱 강력한 3차 대유행을 겪고 있으나 최근 상황이 점차 나아지고 있다고 평가하면서 백신 수급 현황 등 양국의 상황을 공유하고 코로나19 대응을 위해 양자·다자 차원에서의 협력을 지속해나가기로 했다.

특히 강 장관은 "한국에 본부를 두고 있는 국제백신연구소(IVI)에 대한 스페인의 가입 절차가 조속히 완료되기를 바란다"면서 "정부가 개최 예정인 P4G(Partnership for Green Growth and Global Goals 2030 : 녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 정상회의에 스페인이 적극 참여해 달라"고 요청했다. IVI 이사회에서 스페인의 가입은 승인됐으나 스페인측 가입서 미기탁으로 가입절차가 아직 완료되지 않은 상황이다.

아울러 양측은 동북아 및 주요 지역 정세에 대해 견해를 공유하는 한편 양국이 관심을 갖는 주요 국제 정세에 대해 계속 긴밀히 소통해 나가기로 했다.

